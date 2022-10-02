Росгвардейцы организовали экскурсию в Музей Сталинградской славы

В рамках всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград» представители территориального управления ведомства организовали для учащихся подшефной школы № 40 экскурсию в Музей Сталинградской славы, созданный в Курганском педагогическом колледже более двадцати лет назад.

Руководитель музея Алена Смирнова с первых минут увлекла юных посетителей рассказом об этапах важнейшего сражения Великой Отечественной войны, выстроив с ними диалог и попутно задавая наводящие вопросы о ходе битвы и ее героях.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что учащихся заинтересовали собранные в музее педколледжа материалы о курганцах - защитниках победоносного города и хранящиеся в его стенах экспонаты, среди которых уникальные артефакты — личные вещи участников Сталинградского сражения, находки с мест боев.

Ребята смогли примерить элементы экипировки красноармейцев и запечатлеть себя на фото.

В завершение школьникам было предложено разгадать тематический кроссворд и решить ребус, чтобы закрепить полученные во время экскурсии знания.

Росгвардейцы поблагодарили представителей образовательного учреждения за познавательную встречу и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.