Росгвардейцы организовали в Кургане историко-краеведческий турнир

В Кургане представители территориального управления Росгвардии и совет ветеранов тероргана совместно с областной универсальной научной библиотекой имени А. К. Югова провели историко-краеведческий брейн-ринг среди команд подшефных ведомству образовательных учреждений. Викторину приурочили к 80-летию победы в Сталинградской битве и 80-й годовщине со дня образования Курганской области.

В интеллектуальной игре приняли участие старшеклассники пяти курганских школ - № 40, 75, 9, 11 и 24.В шестираундном поединке им предстояло показать свои знания в области истории Великой Отечественной войны и родного Зауралья.

«Сегодня ряд стран предпринимают попытки переписать мировую историю, исказить факты, сфальсифицировать ход событий. Мы с вами должны помнить о фронтовых подвигах советских солдат, о заслугах тружеников тыла. В этой связи наше мероприятие будет очень полезным для вас. Каждой команде желаю удачи и победы!» - поприветствовал собравшихся председатель жюри турнира, заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник Роман Ильин.

В состав конкурсной комиссии вошли также руководители ветеранских организаций области, теруправления Росгвардии и уголовно-исполнительной системы Зауралья.

В качестве разминки командам предложили по фотографиям старого Кургана назвать современные улицы и достопримечательности областного центра.

В следующих раундах учащиеся отвечали на вопросы об этапах важнейшего сражения советских войск с фашистской Германией за город на Волге, его героях и их подвигах. Задания были посвящены также роли 10-й ордена Ленина стрелковой дивизии войск НКВД в Сталинградской битве. Военнослужащие этого соединения 56 «огненных дней» сдерживали натиск противника на подступах к городу до прибытия основных сил Красной Армии.

Еще один этап турнира касался истории создания Курганской области, со дня образования которой 6 февраля исполняется 80 лет, и прославивших регион выдающихся деятелей. Видеовопросы прозвучали от ученых-историков Курганского государственного университета.

Брейн-ринг завершился конкурсом «Домашнее задание». Каждая из команд рассказала о зауральце — участнике Великой Отечественной войны или труженике тыла, работавшем в Курганской области на момент ее образования. При этом оценивалась полнота раскрытия темы и оригинальность подачи материала.

Для подготовки к этому раунду школьники изучили жизненный путь легендарной землячки-танкистки гвардии сержанта Марии Ивановны Лагуновой, награжденной орденом Красной Звезды, советского селекционера и новатора сельского хозяйства, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии Терентия Семеновича Мальцева, летчика-истребителя,дважды Героя Советского Союза, генера-майора авиации Кирилла Алексеевича Евстигнеева, Героя Советского Союза Ивана Степановича Кудрина и известного хирурга-ортопеда Гавриила Абрамовича Илизарова.

Тройку призеров определили по наибольшему количеству набранных баллов. Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что уверенную победу одержали учащиеся школы № 24. Второй стала команда школы № 40, а третье место в упорной борьбе досталось сборной школы № 11. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

В специальной номинации «Лучший игрок» отметили участницу команды-победителя Ольгу Олейник.

Всем командам организаторы вручили дипломы и поощрительные призы, а педагогам-наставникам — благодарности за патриотическую работу с молодым поколением.