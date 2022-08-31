Росгвардейцы помогли зауральцам собрать детей в школу

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Курганской области приняли участие в региональной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу!», которую ежегодно проводит Курганский центр социальной помощи семье и детям в преддверии Дня знаний.

Заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Рамиль Мухаметшин передал директору социального учреждения Ольге Мищенко приобретенные для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей школьно-письменные принадлежности.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что уже не первый год росгвардейцы выступают благотворителями, оказывая учреждению социального обслуживания помощь в проведении подобных мероприятий. Акцию поддержали также сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Кургану.

«Ее цель - оказать конкретную помощь нуждающимся семьям. Мы рады, что к нам присоединились также военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Курганской области. Благодаря их поддержке дети смогут пойти в школу», - выразили признательность росгвардейцам организаторы акции.