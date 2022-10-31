Росгвардейцы провели урок мужества для школьников

В Кургане в рамках всероссийской акции «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград» учащиеся подшефной городской школы № 75 имени Героя России Е.В. Родькина стали первыми посетителями музея территориального управления ведомства, где для них прошел урок мужества.

С музейными экспонатами, историей создания Росгвардии в Зауралье и вошедших в ее состав подразделений школьников познакомил председатель совета ветеранов тероргана Алексей Шумков. В своем рассказе Алексей Геннадьевич вспомнил тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и ценой собственной жизни выполнил служебный долг, а также об отличившихся в разные годы сотрудниках. Им посвящены отдельные стенды.

Вниманию гостей представили фильм «56 огненных дней» о подвиге 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД, удостоенной ордена Ленина за участие в Сталинградской битве.

«Это награда, омытая кровью… В живых осталось только двести человек. Навечно вписан в историю и подвиг нашего земляка военнослужащего соединения Дмитрия Яковлева», - подчеркнул ветеран.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в фойе теруправления для учащихся организовали выставку средств радиосвязи и противопожарного оборудования, стоящих на вооружении войск национальной гвардии, а также показали ребятам экипировку росгвардейцев.

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