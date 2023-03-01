Росгвардейцы проводят в зауральских школах профориентационные мероприятия

О службе в войсках национальной гвардии и возможности получить высшее военное образование в учебных заведениях Росгвардии учащимся школ города Кургана и области подробно рассказывают офицеры территориального управления. Представители ведомства провели порядка тридцати профориентационных встреч.

Школьникам напомнили об истории, служебно-боевых задачах и структуре войск национальной гвардии. Узнали они и о правилах приема в военные институты Росгвардии, расположенные в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове, а также о технологиях обучения и быте курсантов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что с особенностями службы в подразделении вневедомственной охраны в рамках Дня открытых дверей, состоявшегося в Каргапольском ОВО, познакомились воспитанники подшефной ведомству школы-интерната. Юным гостям рассказали об участии сотрудников Росгвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности на территории округа и продемонстрировали спецсредства, стоящие на вооружении войск.

«Профориентационные мероприятия – это неотъемлемая часть патриотического воспитания современной молодежи. Наиболее важно донести до юношей значимость таких понятий, как честь, мужество, защита Родины. В нашем ведомстве этому уделяется особое внимание», - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник Роман Ильин.

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