Росгвардейцы рассказали, как в Зауралье обеспечивают безопасность школ

Интервью с врио начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Курганской области Дмитрием Николаевичем Григорьевым.

- Дмитрий Николаевич, в преддверии нового учебного года актуальными являются вопросы, касающиеся обеспечения безопасности образовательных учреждений. Сколько образовательных организаций в регионе находится под охраной Росгвардии? Каким образом обеспечивается безопасность данных объектов?

- Под охраной подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курганской области находится 519 объектов сферы просвещения, в том числе организации дошкольного, профессионального, дополнительного образования и общеобразовательные школы.

Безопасность вверенных нам объектов обеспечивается с помощью технических средств охраны, так называемых «тревожных» кнопок. При срабатывании кнопки тревожной сигнализации сотрудники вневедомственной охраны прибывают на место происшествия в течение 3-5 минут и принимают меры по задержанию лиц, совершающих противоправные действия.

Учебные тренировки экипажей вневедомственной охраны проходят регулярно. Также проверяем порядок действий учебного персонала при возникновении чрезвычайной ситуации и проводим инструктажи.

- Случались ли ситуации, когда требовалась реальная помощь росгвардейцев?

- Одно из недавних происшествий произошло в Кургане.Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, напавшего на сторожа детского дошкольного учреждения. Прибывшей по сигналу «тревога» группе задержания 63-летняя женщина - сторож сообщила, что в здание через открытое окно прачечной проник неизвестный мужчина, который ударил ее по лицу и, угрожая физической расправой, потребовал деньги. Испугавшись за свое здоровье и жизнь, женщина отдала злоумышленнику свою банковскую карту, при этом сообщив налетчику неверный пин-код. Как только мужчина вышел из детского сада, сторож нажала кнопку тревожной сигнализации.

Как выяснилось, после неудачной попытки снять с карты деньги, неизвестный, разозлившись, направился обратно в детский сад, чтобы выяснить правильную комбинацию цифр и расправиться с женщиной. На полпути злоумышленник был задержан бойцами вневедомственной охраны Росгвардии и передан полиции. 34-летний нигде не работающий горожанин был неоднократно судим. Похищенная карта возвращена владелице. А по факту разбойного нападения - возбуждено уголовное дело.

И это не единственный случай, к сожалению.

Росгвардия в Зауралье обеспечивает безопасность около пяти тысяч объектов. Благодаря оперативным действиям росгвардейцев в текущем году пресечено свыше 20 преступных посягательств на охраняемые объекты, краж из них не допущено.

- Дмитрий Николаевич, сотрудники вневедомственной охраны также участвуют в обеспечении правопорядка?

- Да, наши наряды оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении преступлений и административных нарушений на маршрутах патрулирования. В этом году сотрудники Росгвардии приняли участие в раскрытии свыше 170 преступлений, выявили около семи тысяч административных правонарушений, задержали более 60 лиц, находившихся в розыске.

Кроме того, личный состав подразделений вневедомственной охраны во взаимодействии с полицией обеспечил общественную безопасность и правопорядок при проведении на территории региона порядка 20 массовых мероприятий.

Впереди нас ждет одно из важнейших для области массовых мероприятий - 343-я годовщина образования города Кургана, безопасность празднования которой обеспечит и Росгвардия. Также сотрудники ведомства в муниципальных образованиях региона примут участие в охране правопорядка в День знаний.

- Можно ли обратиться к группе задержания за помощью в экстренных случаях?

- Конечно. Наши группы задержания ежесуточно находятся на маршрутах патрулирования и в любой экстренной ситуации при отсутствии связи у граждан могут вызвать экстренные службы. Немногие знают, что вневедомственная охрана предоставляет зауральцам такую услугу, как «Мобильный телохранитель». Принцип ее работы схож с «тревожной» кнопкой, только установлена она в приложении на мобильном телефоне.

- Интересно, а какие требования предъявляются к кандидатам на столь ответственную службу?

- На службу во вневедомственную охрану Росгвардии принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, с образованием не ниже среднего, несудимые. При поступлении на службу особое внимание обращается на состояние здоровья и моральные качества кандидатов, а также на их физическую подготовку. Приветствуется наличие спортивных разрядов.

- И сотрудников вначале обучают, есть специальная подготовка? Или достаточно, например, армейских навыков?

- Вновь принятые сотрудники проходят обязательную первоначальную подготовку. Стажеры изучают законодательство, проходят огневую подготовку, обучаются специфике несения службы на маршрутах патрулирования и в спецподразделении. Продолжительность их обучения составляет от трех до шести месяцев.

Принятым на службу сотрудникам предоставляются социальные гарантии.

У нас дружный и сплоченный коллектив. Старшие товарищи всегда готовы прийти на помощь молодым сотрудникам, поддержать, оказать содействие.

- Какие конкретно гарантии?

- Для сотрудников законом предусмотрены следующие меры поддержки: пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы, единовременные социальные выплаты, денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений, медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, денежная компенсация к месту проведения отпуска и обратно, а также страховые гарантии.

Всю интересующую информацию можно получить в территориальных подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии, а также по телефону 8 (3522) 29-29-46.

По информации Управления Росгвардии по Курганской области.