Росгвардейцы рассказали курганским кадетам о военной службе

Во Всероссийский день призывника, который отмечается сегодня, 15 ноября, в Управлении Росгвардии по Курганской области состоялась профориентационная встреча с кадетами подшефной ведомству городской школы № 24.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что учащиеся узнали о военных специальностях, которые можно получить в институтах Росгвардии, расположенных в Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и Новосибирске. Подробнее о вступительных испытаниях, обучении и быте курсантов на своем личном примере гостям рассказал офицер тероргана подполковник Руслан Штрайхерт, окончивший Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии и продолживший династию военнослужащих. Школьники внимательно слушали росгвардейца и задавали интересующие их вопросы.

«Убежден, что для молодых людей учеба в военном вузе дает колоссальный жизненный опыт, а погоны обязывают к высокому чувству ответственности за Родину, боевых товарищей и своих близких», - резюмировал свое выступление офицер.

Уже в стенах комнаты боевой славы теруправления кадеты встретились с еще одним военнослужащим ведомства подполковником Андреем С, обладателем крапового берета, награжденным медалью Суворова. Он поделился с ребятами воспоминаниями о курсантской жизни и дальнейшей службе в частях специального назначения, а также о прохождении им испытаний на право ношения высшего символа доблести и чести спецназовца Росгвардии - крапового берета.

Офицер пожелал кадетам быть решительными, напористыми и стремиться к поставленным целям.

Мероприятие завершилось экскурсией, которую провел председатель совета ветеранов тероргана Алексей Шумков. Гости поблагодарили росгвардейцев за интересную встречу и сделали фото на память.

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