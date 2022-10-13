Росгвардейцы - участники спецоперации - поблагодарили курганских школьников за поддержку

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Курганской области, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, записали видеоролик, в котором обратились со словами благодарности к юным зауральцам, а также ко всем землякам.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что ранее учащиеся курганских школ № 22 и 40 приняли участие во всероссийской акции «Своих не бросаем» и подготовили теплые, трогательные послания со стихами и рисунками. Письма ребят были доставлены росгвардейцам на передовую.

«Нам очень важно знать, что дома нас ждут и поддерживают не только семьи, а все наши земляки – это дорогого стоит. Мы получаем тёплые, искренние письма от мальчишек и девчонок - тех, чье будущее мы сегодня защищаем. Спасибо вам, дорогие ребята, спасибо, что верите в нас! Мы обязательно вернемся с победой!» - говорят росгвардейцы в своем видеообращении.

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