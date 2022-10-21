Росгвардейцы - участники спецоперации провели урок мужества в курганской школе

В Кургане представители ОМОН «Скиф» территориального управления Росгвардии — участники специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейпосетили гимназию № 32 имени Е.К. Кулаковой. Росгвардейцы поблагодарили школьников за участие в акции поддержки «Своих не бросаем» и провели урок мужества.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что гости рассказали о своей повседневной службе, о многочисленных командировках и особенностях выполнения задач в ходе специальной военной операции.

«Находясь вдали от дома, самое главное для нас - знать, что на малой Родине любят и ждут. Спасибо за вашу поддержку, она греет сердце», - обратились к учащимся сотрудники Росгвардии.

В завершение встречи росгвардейцы ответили на вопросы ребят, пожелали им хорошо учиться и ответственно подойти к выбору будущей специальности.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области.

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