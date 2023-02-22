Росгвардейцы - участники спецоперации провели в курганской школе «Разговоры о важном»

В Кургане в преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие подразделения связи территориального управления Росгвардии - участники специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса встретились с учащимися подшефной ведомству городской школы № 11 в рамках занятия «Разговоры о важном».

Офицер тероргана капитан Андрей К. познакомил шестиклассников с деятельностью связистов ведомства, продемонстрировав им средства радиосвязи, состоящие на вооружении войск. Юные участники встречи смогли выйти в радиоэфир и обменяться данными на радиочастотах.

«За годы своего развития военная связь прошла большой и сложный путь: от простейших звуковых и зрительных средств до современных автоматизированных систем, способных функционировать на земле, под водой и в воздухе», - отметил офицер.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, чтогости в погонах рассказали школьникам о служебных командировках в зону проведения спецоперации и выполняемых росгвардейцами задачах.

«Я осознанно выбрал путь служения Отечеству, окончил военный вуз и надел погоны.Моя командировка длилась два месяца, обеспечивал устойчивую связь между органами управления и подразделениями. В любой момент готов встать на защиту Родины и добросовестно исполнять свой воинский долг», - поделился с ребятами военнослужащий теруправления.

В завершение встречи представители ведомства поблагодарили подшефных за теплые письма поддержки, которые согревали их на передовой.

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