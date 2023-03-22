Росгвардейцы - участники спецоперации записали видеообращение с передовой к курганским школьникам

Представители Управления Росгвардии по Курганской области, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, записали видеоролик, в котором поблагодарили юных земляков за письма поддержки.

Ранее теплые и трогательные послания со стихами и рисунками были доставлены росгвардейцам на передовую.

«Дорогие ребята, школьники Кургана и области! Мы получили ваши письма и теперь с благодарностью перечитываем их. Спасибо за теплые и искренние пожелания, которые вы уже не первый раз отправляете нам на передовую. Нам очень важно знать, что дома нас ждут не только близкие, но и вся наша родная Курганская область. Ваша поддержка придает нам еще больше сил и уверенности. Спасибо, что не забываете нас! Мы знаем, что наше дело правое, победа будет за нами», - говорится в видеообращении.

Пользуясь случаем, сотрудники Росгвардии передали привет боевым товарищам в родной Курган и поздравили их с Днем войск национальной гвардии, пожелав и впредь с честью и достоинством выполнять служебно-боевые задачи.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

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