Росгвардейцы в Кургане поддержали патриотическую акцию «С флагом на сердце»

В Кургане в День Государственного флага России военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии присоединились к патриотической акции Уральского округа войск национальной гвардии «С флагом на сердце».

В городском саду росгвардейцы раздавали курганцам и гостям областного центра российский триколор в виде ленточек, поздравляя их с праздником. Прохожие с улыбкой принимали символический подарок и благодарили организаторов акции.

В этом году главный символ России празднует свое 353-летие. Впервые трехцветный флаг был поднят в 1669 году на корабле «Орёл», который отправлялся в Астрахань.

«Сегодня этот праздник особенно актуален. Российский флаг символизирует единство и силу нашего народа, нашу историю, вызывает чувство гордости за страну, за её победы и достижения», - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник Рамиль Мухаметшин.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что представители ведомства также приняли участие в организованной Библиотечной информационной системой города Кургана онлайн-викторине о малоизвестных фактах из истории российского триколора.