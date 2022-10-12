Росгвардейцы знакомят курганских школьников со страницами Победы

В рамках всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград» представители территориального управления провели несколько тематических встреч с курганскими школьниками и студентами.

Для пятиклассников подшефной школы № 9 росгвардейцы организовали экскурсию в Музей Сталинградской славы Курганского педагогического колледжа. Во вступительном слове секретарь совета ветеранов тероргана Алексей Шумков рассказал о мужестве и отваге военнослужащих 10-й стрелковой дивизии НКВД, которые почти два месяца сдерживали натиск немецких войск под Сталинградом до прихода основных сил Красной Армии. Школьники узнали об одном из участников тех событий воине-зауральце Дмитрие Яковлеве.

«Именно наш земляк, младший политрук, 3 сентября 1942 года у высоты 147,5, заметив замешательство среди своих бойцов, с двумя противотанковыми гранатами в руках бросился навстречу головному танку немцев. Этот подвиг воодушевил остальных, и они пошли в контратаку», - подчеркнул Алексей Геннадьевич.

После знакомства с экспозицией, в которой представлены и уникальные артефакты - личные вещи участников Сталинградского сражения, находки с мест боев, ребята разгадывали тематический кроссворд и решали ребус, а также примеряли элементы экипировки красноармейцев.

Росгвардейцы передали музею информационные материалы и поблагодарили за сотрудничество.

В Шадринске сотрудники подразделения вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии провели уроки мужества, посвященные Сталинградской битве, со старшеклассниками городского лицея № 1 и студентами Зауральского колледжа физической культуры и здоровья.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что рассказ о самом ожесточенном, кровопролитном и продолжительном сражении, переломившем ход Великой Отечественной войны, стражи правопорядка сопроводили документальным фильмом от киностудии Росгвардии «56 огненных дней. 10 стрелковая дивизия НКВД СССР», повествующем об истории подвига воинского соединения, первым удостоенного ордена Ленина за участие в Сталинградской битве.

Мероприятия историко-патриотического проекта в Зауралье будут продолжены.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.