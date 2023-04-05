Росгвардия информирует жителей Зауралья об изменениях в оружейном законодательстве

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области обращает внимание жителей региона о внесении ряда важных изменений в Федеральный закон «Об оружии».

Согласно поправкам, вступившим в силу 30 марта 2023 года, получить лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не смогут следующие категории граждан:

– подозреваемые и обвиняемые в совершении умышленного преступления;

– освобожденные от уголовной ответственности судом за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа либо по основаниям, не дающим право на реабилитацию по уголовно-процессуальному законодательству, пока не пройдет 2 года со дня вступления в силу соответствующего решения суда;

– имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с использованием оружия или предметов в качестве него;

– имеющие снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

– привлеченные к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

– привлеченные к административной ответственности за передачу управления транспортным средством человеку в состоянии алкогольного опьянения, пока не пройдет год со дня привлечения;

– привлеченные к административной ответственности за отказ водителя от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, пока не пройдет год со дня привлечения;

– лица, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами федеральной службы безопасности, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан с их стороны, угрозы государственной или общественной безопасности. Соответственно, с учетом изменения оснований для отказа в выдаче лицензии, также изменены и основания для аннулирования лицензий и

разрешений.

Заявление о выдаче лицензии рассматривается в течение месяца со дня его подачи.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в отношении граждан, впервые приобретающих оружие, либо обратившихся за получением лицензий на коллекционирование или экспонирование оружия и патронов к нему, заявление о выдаче лицензии рассматривается в течение тридцати рабочих дней со дня его подачи.

Еще одно важное дополнение: обращенные в государственную собственность, в том числе конфискованные по решению суда оружие и патроны к нему, а также оружие и боеприпасы к нему, не востребованные в течение одного года, утилизируются.

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