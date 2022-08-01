Росгвардия не допустила краж из охраняемых объектов в Зауралье

В Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за семь месяцев текущего года.

Росгвардия в Зауралье обеспечивает безопасность около пяти тысяч объектов. В отчетном периоде благодаря оперативным действиям росгвардейцев пресечено свыше 20 преступных посягательств на охраняемые объекты, краж из них не допущено.

Группы задержания вневедомственной охраны также оказывают содействие в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений на маршрутах патрулирования.

В первом полугодии сотрудники Росгвардии приняли участие в раскрытии свыше 170 преступлений, выявили около семи тысяч административных правонарушений, задержали более 60 лиц, находившихся в розыске.

Кроме того, личный состав подразделений вневедомственной охраны во взаимодействии с полицией обеспечил общественную безопасность и правопорядок при проведении на территории региона порядка 20 массовых мероприятий.

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