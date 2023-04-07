Росгвардия обещает зауральцам вознаграждение за добровольную сдачу оружия

В Курганской области организованы мероприятия по добровольной сдаче оружия и боеприпасов на возмездной основе.

Спектр предметов вооружения, которые могут сдавать граждане, довольно широк – от боевого огнестрельного оружия (гранатомет, пулемет, автомат), до охотничьего и газового оружия. Также имеется возможность сдать любые взрывчатые вещества (например, тротиловые шашки, или порох), средства взрывания (детонаторы) и патроны к любому виду оружия.

При этом граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся вооружение, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

За добровольную сдачу незаконно хранящегося боевого оружия (автомата, гранатомета) граждане могут получить вознаграждение в размере 10 тысяч рублей; за сдачу охотничьего оружия с нарезным стволом (в том числе обреза) - 5 тысяч рублей, за гладкоствольное охотничье оружие или огнестрельное оружие ограниченного поражения в исправном состоянии – от 6 тысяч рублей; за сдачу основных частей к огнестрельному оружию (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) - 1000 рублей за одну единицу. За сдачу патронов любого калибра выплачивается вознаграждение 10 рублей за штуку.

Кроме этого, с 2022 года граждане могут добровольно сдать в правоохранительные органы для утилизации принадлежащее им на законном основании оружие, при этом получить за него вознаграждение в размере 50% от суммы поощрения за аналогичное незаконно хранящееся оружие.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в текущем году в Управление специальных программ при губернаторе Курганской области направлены материалы для решения вопроса о выплате вознаграждения за 26 единиц добровольно сданного зарегистрированного оружия и 1 единицу незаконно хранящегося. Общая сумма выплат гражданам составит свыше 75 тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской области по телефону: 8 (3522) 29-26-19.

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