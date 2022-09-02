Росгвардия открыла «Парту Героя» памяти первого командира курганского СОБР

В День знаний по инициативе руководства Управления Росгвардии по Курганской области в средней общеобразовательной школе № 75 состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя», посвященной Герою России (посмертно) первому командиру зауральского СОБР подполковнику милиции Евгению Родькину.

В мероприятии приняли участие представители руководства территориального управления Росгвардии, брат Евгения Викторовича - Николай Родькин, ветераны службы, педагоги, кадеты школы и их родители.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что церемония началась с Гимна Российской Федерации и выноса Государственного флага.

В приветственном слове заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник РамильМухаметшин поздравил школьников с началом учебного года, пожелал отличных оценок и стремления быть удостоенными чести посидеть за «Партой Героя».

Директор образовательного учреждения Елена Кузнецова подчеркнула, что коллектив и учащиеся гордятся присвоенному школе имени Героя России.

Почетное право первыми занять место за партой было предоставлено отличившимся в учебе и спорте кадетам. «Парту Героя» установят в классе истории.

Завершилось торжественное мероприятие танцевальными и показательными выступлениями учащихся школы.

Справочно. Евгений Родькин погиб в марте 1996 года в Грозном. Следуя на выручку окруженным товарищам, БТР курганского СОБР попал в засаду. В неравном бою вместе с командиром СОБР подполковником милиции Евгением Родькиным погибли майор милиции Владимир Звонарев и лейтенант милиции Константин Максимов, которые ценой собственной жизни спасли товарищей от нападения бандитов.

Указом Президента Российской Федерации № 1329 от 6 сентября 1996 года подполковнику милиции Родькину Евгению Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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