Росгвардия представит уникальное морское оборудование на выставке «Безопасный Урал»

Военнослужащие морского отряда Уральского округа войск национальной гвардии в рамках региональной выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Безопасный Урал» представят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА), предназначенный для спасательных операций, ведения подводной разведки, а также извлечения крупных предметов со дна и работ по разминированию.

Масштабный технический форум, организаторами которого выступают Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Уральский округ Росгвардии и Автомобильный завод «Урал», откроет работу 16 июня в Миассе Челябинской области.

Кроме этого Росгвардия представит посетителям водолазное снаряжение бойцов-подводников, в том числе металлоискатели, способные работать на глубине, подводный транспортировщик, позволяющий перемещаться быстро и на значительные расстояния, а также водолазные ножи и другое. На открытой площадке будет размещен катер «Стриж-3».

«Безопасный Урал» - это комплекс конгрессно-выставочных и демонстрационных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области специальных средств, техники и вооружения, а также широкомасштабный показ высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащённости правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности/