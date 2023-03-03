Росгвардия провела кадетский биатлон в память о погибших на Северном Кавказе офицерах курганского СОБР

В пригороде Кургана на базе областной федерации пейнтбола состоялись ежегодные военно-спортивные соревнования среди кадетов «Февральский штурм», приуроченные к 27-й годовщине подвига павших на Северном Кавказе первого командира курганского СОБР - Героя России подполковника милиции Евгения Родькина и офицеров отряда - кавалеров ордена Мужества майора милиции Владимира Звонарева и лейтенанта милиции Константина Максимова.

Организаторами традиционного мероприятия выступили региональное управление Росгвардии и подшефная ведомству городская школа № 75, носящая имя героя - правоохранителя.

С приветственным словом к кадетам обратился ветеран СОБР «Мангуст» Управления Росгвардии по Курганской области кавалер ордена Мужества подполковник милиции в отставке Сергей Казаков. В тот трагический день, 6 марта 1996 года, когда погибли командир и двое офицеров, Сергей Владимирович тоже находился в командировке в составе отряда. Ветеран спецподразделения пожелал собравшимся удачи, командного духа и взаимовыручки.

Наравне с юношами военнизированную эстафету стойко преодолевали и девушки. Среди десяти испытаний - дистанция на лыжах, помощь «раненому», прохождение полосы препятствий.

«С каждым годом количество участников соревнований растет. За победу сегодня боролись 16 команд из Кургана, Кетовского, Лебяжьевского Каргапольского муниципальных округов и Притобольного района. Всего около ста кадетов», - отметил главный судья, председатель совета ветеранов территориального управления Росгвардии Алексей Шумков.

Судейская коллегия оценивала правильность выполнения упражнений и затраченное на это время.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что лучшей в старшей возрастной категории стала команда школы № 75. «Серебро» взяли брылинцы, а третье место заняла курганская школа № 40.

В младшей возрастной группе победу одержали учащиеся Нагорской СОШ, вторые - митинские школьники, а «бронза» у школы № 42 города Кургана.

Победителям вручили переходящий кубок, также призеров наградили памятными медалями. Кроме того, для всех участников «Февральского штурма» организаторы подготовили грамоты и сертификаты.

А вкусным завершением мероприятия стала солдатская каша и горячий чай со сладостями. За дружным столом ребята поделились своими эмоциями и впечатлениями.

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