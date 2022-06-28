Роспотребнадзор напомнил зауральцам, что детская одежда должна быть безвредной для ребёнка

Роспотребнадзор напоминает, что одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды, предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и загрязнений. С помощью одежды вокруг тела создается искусственный пододёжный микроклимат, за счет этого одежда существенно снижает теплопотери организма, способствует сохранению постоянства температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает процессы газообмена через кожные покровы.

Родителям важно помнить, что современная одежда, должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья ребенка, но при этом оставаться удобной, стильной, разнообразной и модной.

При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Чем меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Например, синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть. Увеличение потливости может привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем возникновением простудных заболеваний. Кроме того, большое количество синтетических волокон может привести к возникновению у детей аллергии.

Безопасность одежды для детей и подростков регламентируется техническим регламентом Таможенного союз ТРТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Перед выпуском в обращение детская одежда в зависимости от ее назначения должна пройти подтверждение соответствия данному нормативному документу в виде государственной регистрации, сертификации или декларирования.

Одежда, прошедшая оценку, маркируется единым знаком обращения продукции.

В случае индивидуального заказа детской одежды (в ателье) необходимо запрашивать документы о подтверждении соответствия текстильных материалов, используемых для пошива, требованиям технического регламента таможенного союза.

Это полезно знать родителям:

Внимательно изучите маркировку одежды. Информация должна быть представлена на русском языке.

Маркировка одежды должна содержать информацию с указанием: даты изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Желательно, чтобы ткань, из которой шьется одежда, по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. На изделие должен быть документ в виде свидетельства о государственной регистрации или сертификата, или декларации о соответствии, в зависимости от вида изделия.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.