Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как подготовиться к прививке против гриппа

Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации продолжается кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. Это заболевание чревато серьезными осложнениями, например, пневмонией и синуситом, а также может привести к усугублению хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы.

Перед прививкой

1. Нужно ли принять антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки, чтобы уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Здоровому человеку не требуется принимать какие-либо лекарственные средства в период вакцинации. Если по состоянию здоровья вакцинируемый должен получать лекарственные средства, например, для коррекции артериального давления, то данные препараты используются в том режиме дозирования, который рекомендовал врач. Вопросы о лекарственной терапии необходимо решать с лечащим врачом.

2. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

- Нет, никакие специальные исследования перед вакцинацией от гриппа не требуются.

3. Можно ли делать прививку от гриппа человеку, страдающему аллергическими заболеваниями?

- Ответ зависит от того, на что именно у человека аллергия. Точно на этот вопрос может ответить только лечащий врач.

4. Можно ли делать прививку от гриппа, если у человека есть признаки простуды?

- На фоне течения острой респираторной инфекции проводить вакцинопрофилактику не рекомендуется. Наиболее целесообразно пройти вакцинацию после выздоровления.

5. Сколько нужно ждать после перенесенного ОРВИ или ковида?

- После перенесённого острого инфекционного заболевания (ОРВИ, COVID-19) необходимо воздержать от вакцинации в течение двух-четырех недель в зависимости от тяжести течения инфекции. Сроки поведения вакцинации в индивидуальном порядке определит врач.

6. Нужно ли делать прививку людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?

- Хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от гриппа. Напротив, эта категория населения, как и пожилые люди, входит в группу риска, так как заболевание гриппом чревато для них серьезными осложнениями, поэтому они в первую очередь должны сделать прививку.

После прививки

1. Что делать, если после прививки повысилась температура, болит голова и др.?

- Побочные явления после вакцинации периодически встречаются. К ним относятся болезненность в месте введения вакцины, недомогание, в частности головная боль, а также умеренное повышение температуры тела. В большинстве случаев такого рода реакции не требуют какого-либо терапевтического вмешательства и проходят в течение короткого времени. Если после проведения вакцинации отмечаются острые побочные реакции (отёк в месте введения вакцины, значительное повышение температуры тела), то необходимо обратиться к врачу.

2. Что делать, если человек после прививки все-таки заболел гриппом?

- При гриппе, как и при любой другой вирусной инфекции, есть инкубационный период, когда человек уже заболел, но проявлений болезни еще нет. Сделанная в этот период прививка от гриппа не защитит от развития заболевания, но уменьшит тяжесть течения инфекции.

Именно поэтому рекомендуется пройти вакцинацию за 3-4 недели до начала сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Если вы все же опоздали с прививкой и сделали ее, когда уже начинали заболевать, то рекомендации в этом случае стандартные: остаться дома и вызвать врача*.

Подготовлено по материалам, предоставленным ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

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