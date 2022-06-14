Российское общество «Знание» проводит конкурс на лучшие просветительские проекты. Принять участие в нем могут и жители Курганской области, а также компании, ведущие активную просветительскую деятельность: учителя, блогеры, СМИ, общественные деятели и другие.

Чтобы заявить о себе и побороться за премию, необходимо до 17 июля подать заявку на сайте.

Премия российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения. В этом году лучших определят в 13 номинациях: «За общий вклад в просвещение», «За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии», «За лучший просветительский фильм», «За вклад в просвещение в сфере «культура и искусство», «За лучшую просветительскую книгу», «За вклад в просвещение в сфере «История», «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в вузе и ссузе», «За вклад в просвещение в сфере «Социальная ответственность», «За вклад в просвещение в сфере «Новые горизонты» и «За общий вклад в просвещение» по версии слушателей. Всего будут определены 22 лауреата.

Конкурс состоит из 5 этапов: сбора и отбора заявок, голосования жюри, народного онлайн-голосования и торжественного награждения победителей.

До конца августа оргкомитет «Знания» сформирует шорт-листы претендентов по каждой из номинаций. В октябре номинантов пригласят в Москву, чтобы они могли лично рассказать о своей просветительской деятельности жюри, в состав которого войдут выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры, искусства и спорта. Главные критерии отбора на обоих этапах премии: масштаб, социальная значимость и уникальность просветительской инициативы. Свой выбор сделают и россияне: в номинации «За общий вклад в просвещение» по версии слушателей на сайте Премии в октябре-ноябре пройдет народное онлайн-голосование.

Церемония вручения Премии состоится в декабре, заявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на церемонии награждения всероссийского просветительского конкурса «Лига Лекторов».

«Премия Российского общества «Знание» стала уже традиционной. Знак максимального уважения и общественного признания вручается лучшим просветителям, людям, которые передают свой опыт и свои знания другим. Наверное, человечество всегда мечтало о бессмертии, когда-то технологии будут вести нас вперед по этому пути, но есть одна форма бессмертия, которая доступна человечеству уже сегодня, – когда свой опыт, свои знания, свои убежденности, свои увлечения, ты умеешь передать следующим поколениям, когда то, чему ты посвятил жизнь, продолжает жить даже после тебя. И это, пожалуй, самое благородное призвание, которое может существовать у человека на этом свете», – сказал Сергей Кириенко.

Пресс-служба губернатора Курганской области, по информации Российского общества «Знание».