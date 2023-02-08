Ровесница Курганской области область всю жизнь посвятила воспитанию детей

В конце зимы сурового 1943 года в Северном посёлке города Кургана в семье Андрея и Антонины Додиных родилась дочка. Через несколько дней будет объявлено об образовании Курганской области, и жизнь новорождённой девочки всеми чувствами будет связана с тем регионом, где она родилась.

Люба была пятым ребёнком в семье. А всего у Додиных родилось десять детей, так что довелось Любушке, помогая маме, вдоволь понянчиться с младшими.

Шли годы. Подрастало военное и послевоенное поколение курганцев. Рос и сам город.

– Видели, как строились дома по улице Красина, начиная от вокзала. Нам было лет по семь-восемь, – вспоминает Любовь Додина. – Помню, как мы ждали окончания строительства Дома пионеров на центральной площади. И когда он открылся, мы всей своей командой, а девчонок у нас было много в Северном квартале, побежали записываться чуть ли не во все подряд кружки. Мне тогда больше всего нравилось заниматься в кружке художественного слова.

Творческие навыки пригодятся Любови в дальнейшей жизни и будущей профессии, а сначала девушка, окончив школу, пошла работать на стройку в комсомольскую бригаду. Потом устроилась фрезеровщицей на Курганский арматурный завод. Трудилась добросовестно, но мечтала о другом.

– Я хотела работать воспитателем, – рассказывает Любовь Андреевна. – Как-то шла по городу возле кинотеатра «Россия», а там во дворе детский сад. Думаю, зайду, хоть шкафчики посмотрю. И тут спускается мне навстречу заведующая детсадом. Спросила, зачем я здесь. Выяснилось, что этот детсад как раз от арматурного завода. Рассказала о своем желании, и меня перевели работать нянечкой.

После окончания Катайского педагогического училища работала воспитателем в селе Кетово, а затем в Кургане. В одном из отпусков познакомилась с молодым офицером. Поженились. Переехала Любовь из любимого Кургана к мужу в военный городок. Вскоре родились у них двое сыновей, и мама всю себя посвятила своим малышам. После декретного отпуска вернулась в профессию педагога-воспитателя. Работала в детском саду крупного химического комбината города Энгельса.

– Детсад был большой. Принимая меня на работу, заведующая строго экзаменовала, – вспоминает наша героиня. – Но я держалась уверенно, поскольку позволяли знания, приобретенные в Кургане.

Надо сказать, что на открытые показательные занятия Любови Андреевны гороно Энгельса приглашало воспитателей из других детских садов города. Вскоре ей предложили занять должность заведующей детским садом в одном из новых микрорайонов. Но уж сильно она тосковала по своей малой родине. А муж как раз готовился к увольнению из армии.

– Я очень скучала по родным местам. Мне казалось, что тут даже солнышко светит по-другому, – вспоминает ровесница Курганской области. – Мне очень хотелось в Курган. В первый же год, когда я приехала, отправилась в Северный посёлок и прошла там все улочки-дорожки. Каждый дом, каждый забор мне был знаком и по-своему дорог.

Продолжила Любовь Андреевна в Кургане педагогическую деятельность в детском саду и на сменах в пионерских лагерях. А когда дети выросли, уехала в деревню, где жила много лет. Держала хозяйство – корову, овечек, кур, уток. Сама взбивала масло, варила сыр. Деревенские продукты отправляла в город детям и братьям-сёстрам.

– Очень мне нравилось в деревне, – говорит наша героиня. – Видимо, у меня в крови крестьянство по отцовской линии. Я всё про домашних животных изу-чила и занималась хозяйством со знанием дела. А главное, жили на природе! Я не уставала ею любоваться. Какая она у нас прекрасная!

Недавно дети позаботились о том, чтобы перевезти маму поближе к городу. Теперь она живёт в новом благоустроенном доме на дачном участке. Из всего хозяйства – только белый кот, который прошлой зимой прибился к дому да и остался с хозяйкой. Так негромко жила и живёт одна из ровесниц Курганской области, искренне любящая свой родной город и отчий край.

Константин Сапунов. Фото из семейного архива героини материала.