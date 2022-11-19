Ровно 3 года назад произошло первое заражение COVID-19

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.

Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55 -летний житель провинции Хубэй. К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января - уже до 381.

Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря.

Но эта дата никак не объясняла нескольких странных фактов, к примеру, обнаружения в пробах сточных вод конца ноября 2019 года (то есть до первого случая в родном для вируса Китае) в Барселоне (Испания) того самого SARS-CoV-2, который и вызывает ковид, - пишет «Коммерсант». Дэвид Робертс, специалист в области биоразнообразия, пришел к выводу, что первый случай ковида был в период с начала октября по середину ноября 2019 года в Китае, причем наиболее вероятная дата его возникновения — 17 ноября.

В начале 2021 года группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела четыре недели в городе Ухань и его окрестностях с китайскими учеными и в совместном мартовском отчете пришла к выводу, что вирус Sars-CoV-2, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, но необходимы дальнейшие исследования. Как отмечает Guardian, это практически исключает гипотезу о том, что COVID-19 возник в лаборатории.

Самый первый больной коронавирусом был зарегистрирован в феврале 2020 в соседней с Курганом Тюменской области – житель Китая. В марте 2020 заболел первый россиянин, вернувшийся из Италии.

В Курганской области первый случай зарегистрирован 21 марта 2020 – ковид был выявлен у девочки, которая вернулась домой с родителями из Испании. Клинических симптомов у ребенка не было. Болезнь протекала в легкой форме.

Новость о первой смерти в области от коронавируса появилась 26 мая. В инфекционном госпитале скончалась 76-летняя женщина. У пациентки было ослаблено здоровье из-за сопутствующих тяжелых заболеваний. По данным gogov.ru, с начала регистрации заболеваемости в области случаев заражения - 122 036, Умерло - 1 506, Вылечившихся - 120 052. Избыточная смертность в Курганской области с начала пандемии за период апрель 2020 – июль 2022 составляет 4 872 чел., что меньше, чем в среднем по России.