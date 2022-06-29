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Рукодельница из Катайска одержала победу в «Руси мастеровой»

Её текстильные куклы очень понравились членам жюри.

29 июня, 2022 - 15:00

Награду XX Всероссийского конкурса народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» в номинации «Текстильная кукла» завоевала рукодельница из города Катайска Курганской области Ольга Владимировна Колесникова.

Ольга Владимировна - талантливый человек, имеет множество побед и наград в областных, региональных, Всероссийских и международных конкурсах. Является сотрудником МУ Центр Русской культуры «Берегиня». Спектр её творчества весьма разнообразен, а ее работы были участниками множества престижных выставок, сообщает Курганский областной Дом народного творчества (vk.com). Кроме того, она передает своё мастерство подрастающему поколению, преподавая в ремесленной мастерской «Диво».

Коллектив Курганского областного Дома народного творчества в своей группе в соцсети «Вконтакте» поздравил Ольгу Колесникову и   поблагодарил за любовь к народному творчеству.

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29 июня, 2022 - 15:00

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