Руководитель депздрава пообещал принять меры по жалобам курганских рожениц

После жалобы жительниц Курганской области на некачественно оказываемую будущим мамам медпомощь директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев рассказал, какие меры приняты, чтобы разобраться в ситуации, и как построена работа со сложными случаями, когда мамам и будущим малышам требуется особое внимание.

Глава департамента пояснил, что региональный перинатальный центр - это то медицинское учреждение, куда направляются пациентки с патологией беременности, с выявленными патологиями у плода, а также пациентки, у которых в силу различных причин, начиная от состояния здоровья и генетической предрасположенности, сами роды и беременность являются риском для жизни. По его словам, в центре сейчас сосредоточены порядка 90% всех преждевременных родов, именно сюда направляются пациентки с выявленной патологией у плода, начиная с 22-ой недели беременности, для которых наличие этой специфики несет большой риск развития осложнений, к сожалению, вплоть до летальных исходов.

Алексей Сигидаев выразил соболезнование женщинам, которые потеряли беременность. Между тем, он уверен, что врачи центра борются за жизнь каждого малыша и каждой мамы. По его словам, в прошлом году в стенах перинатального центра появились 3850 малышей, здесь спасли жизнь 27 недоношенным детям с экстремально низкой массой тела и малышам с патологией, которых удалось спасти благодаря профессионализму сотрудников центра.

«Благодаря современному оборудованию и использованию новых технологий удается выявить патологии на раннем этапе. В самых сложных случаях нашим специалистам помогают коллеги из УрФО и федеральных центров. Такие консультации проводятся на постоянной основе», - сообщил директор департамента.

Сигидаев утверждает, что каждый случай гибели плода рассматривается на комиссии при департаменте здравоохранения .

«За последние три года число таких случаев снизилось на 12 процентов. Случаи, когда даже при благополучном течении беременности заканчивается внутриутробной гибелью плода, к сожалению, регистрируются не только на территории Курганской области. Причины разные и установить их возможно только при родоразрешении и детальном изучении результатов вскрытия», - сказал медицинский чиновник.

Он заверил курганцев, что в департаменте здравоохранения дополнительно проведут проверку по всем случаям письменных обращений.

«Как директор департамента я уже пригласил инициатора коллективного обращения для более детального разбора. Вместе с коллегами мы постараемся ответить на все поставленные вопросы нашими пациентами, разобраться в каждом случае», - сообщил Сигидаев, добавив, что если будут выявлены ошибки, виновные понесут наказание.