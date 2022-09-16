Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области рассказал о работе санитарных врачей

15 сентября Служба Роспотребнадзора России отмечает свое столетие.

Наука и практика

– Григорий Тимофеевич, с каким багажом подошло ведомство к этой солидной дате?

– Санитарно-эпидемиологическая служба сегодня именуется Федеральной службой Роспотребнадзора. Это обширная структура учреждений, центров, станций, управлений, которая поддерживается научным сопровождением: это научно-исследовательские институты, которые занимаются изучением влияния среды на здоровье человека. Например, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», и другие, все они на слуху. Если говорить про Курганскую область, то у нас Управление, Центр гигиены и эпидемиологии со своей сетью лабораторий. Есть и управление по ж/д транспорту. Все это создавалось долгим и упорным трудом. Здание на Куйбышева, 46 к примеру, появилось в конце 90-х годов. Своих площадей не было. По рассказам ветеранов, еще в 60–70 годы – стол и стулья, вот и вся материальная база СЭС. Сегодня, конечно Управление Роспотребнадзора оснащено, возможны многие исследования благодаря хорошему оборудованию лабораторий.

Штатная численность Управления составляет 163 человека, средний возраст государственных гражданских служащих Управления составляет 39 лет. Управлением совместно с ФБУЗ ежегодно проводится работа по заключению договоров целевого обучения. С 2010 по 2022 годы всего были трудоустроены 57 целевиков. Ежегодно наша служба пополняется новыми кадрами.

Победили заразу!

– Историю санэпиднадзора можно рассматривать как историю эпидемий и одной пандемии. Что сегодня остается на повестке по инфекционным угрозам?

– Да, пандемия новой коронавирусной инфекции пока не закончилась. В наших руках, благодаря опять же ученым из институтов Роспотребнадзора, которые трудились сутками напролет, появились вакцины от этой болезни. И сейчас уже многое зависит от сознательности граждан. Вакцинация и ревакцинация раз в полгода способны значительно снизить все негативные последствия. В Курганской области заболеваемость ОРВИ ниже пороговых значений во всех возрастных группах.

В целом сегодня эпидемиологическая обстановка на территории Курганской области стабильная, по итогам 2021 года отмечено снижение заболеваемости по 26 регистрируемым нозологическим формам. Заболевания не регистрировались по 33 формам.

Многие инфекционные заболевания, регистрируемые в области, сохраняются ниже средних по России, в том числе показатели заболеваемости сальмонеллезом, вирусным гепатитом А, клещевым боррелиозом, энтеровирусной инфекцией, педикулезом. Зарегистрированные случаи инфекционных и паразитарных заболеваний в 2021 году несколько выше, чем в 2020 году (это объяснимо ситуацией с коронавирусной инфекцией).

Достигнуто приличное снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом А в 7,9 раза; внебольничными пневмониями; педикулезом; микроспорией; описторхозом; стрептококковой инфекцией; сифилисом; токсокарозом.

Постоянная работа по контролю за иммунизацией населения позволила достичь таких результатов как спорадическая (единичная) заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями либо полное отсутствие их регистрации.

Так, случаи заболевания корью

в Курганской области

не регистрировались с 2015

года. Десятилетиями не регистрируются случаи заболевания дифтерией, краснухой, полиомиелитом, бешенством, сибирской язвой, малярией, туляремией

Вакцина – спасение

– За счет средств регионального бюджета ежегодного закупаются вакцины для иммунизации призывников против менингококковой, пневмококковой инфекции и ветряной оспы (тех, кто не болел ранее) для снижения рисков заболевания. Инициируется иммунизация детей, находящихся в закрытых организация (дома ребенка, детские дома) против такого грозного, молниеносно развивающегося и иногда заканчивающегося летальными исходами заболевания как

менингококковая инфекция. Не прекращается работа по иммунизации и против пневмококковой инфекции. Работники профессионально угрожаемых контингентов (ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники) ежегодно прививаются против туляремии, бешенства, сибирской язвы.

Управлением в ежедневном режиме осуществляется мониторинг регистрируемой заболеваемости на территории Курганской области. При первых признаках формирующегося эпиднеблагополучия своевременно организуются противоэпидемичекие мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

В рамках надзора за инфекционной заболеваемостью Управление находится в постоянном взаимодействии с научными институтами и Референс-центрами расположенными в самых разных частях РФ. Это научные центры Москвы, Перми, Екатеринбурга, Казани, Омска, Томска, Ставрополя. Взаимодействие происходит по надзору за полиомиелитом, краснухе, энтеровирусной инфекции, чуме, природно-очаговым заболеваниям.

Бойтесь клещей,

энцефалит приносящих!

На протяжении ряда лет Курганская область относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Ежегодно независимо от уровня подъема или спада заболеваемости – показатели в 2–5 раз превышают средние по Российской Федерации.

Можно выделить ряд районов, где ежегодно количество присасываний клещей выше, чем на остальных территориях, так традиционно в этот список входят: Далматовский, Катайский, Каргапольский, Шадринский, Шатровский, Щучанский, Шумихинский районы и Шадринск. Но в последние годы периодически мы наблюдаем ситуацию, когда показатель обращаемости населения по поводу присасывания клещей достигает показателей выше средних по области в тех районах, которые не входят в перечень эндемичных. По договоренности с Правительством Курганской области областной бюджет дополнительно финансирует противоклещевые обработки мест массового посещения людей в период активности клещей, таких как парки, скверы.

Всё можно исследовать

– Для эффективной работы санитарно-эпидемиологической службы необходимы лабораторные исследования. Насколько сильны ваши лаборатории?

– Вся исследовательская деятельность лежит на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области». Это штат из 343 человек, из них 169 человек имеют медицинское или фармацевтическое образование, 135 сотрудников по специальности «Медико-профилактическое дело». Ежегодно приобретается новое оборудование и современная аппаратура. За счет бюджетных и внебюджетных средств за 5 лет приобретено оборудования на сумму 32 097 515,97 рублей, в т.ч. для организации исследований на COVID-19.

Лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» проводятся на базе трех аккредитованных лабораторий микробиологического, санитарно-гигиенического профиля (Курган, Шадринск, Варгаши) и лаборатории физических факторов и радиологических исследований в Кургане. Проводим ежегодно порядка 196 тысяч исследований, в том числе по выполнению государственного задания.

Проводим исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, это тысячи обследованных человек. Сегодня в лаборатории в наличии новое современное оборудование для проведения ПЦР – диагностики на COVID-19, тест-системы, боксы биологической безопасности, средства индивидуальной защиты.

Общее количество исследований на грипп и ОРВИ увеличилось в целом, на 10%.

Санитарно-гигиенические исследования пищевых продуктов и сырья проводятся по всем показателям безопасности – токсичные элементы, пестициды, микотоксины и другие.

В структуре исследуемых объектов на первом месте находятся продовольственное сырье и пищевые продукты, далее следуют вода, (стоит отметить, что исследуется она более, чем по 100 показателям), воздух рабочей зоны и атмосферный воздух. Мы также занимаемся измерениями шума, вибрации, микроклимата, освещенности, электромагнитных полей, электростатических полей, температуры горячей воды, дозиметрические, радонометрические, радиохимические измерения осуществляет лаборатория физических факторов и радиологических исследований.

Защита потребителей

– Роспотребнадзор занимается и защитой прав

потребителей. Какие результаты в этом направлении?

– Судебная защита прав потребителей, в том числе неопределённого круга потребителей, – это важная часть работы Управления. За пять лет Управлением подано более тысячи исков в защиту прав потребителей, в том числе 661 иск – в защиту неопределенного круга лиц.

Из числа поданных исков наибольшая доля всегда приходится на сферу торговли – 75,4%. Вместе с тем, количество исковых заявлений по иным сферам меняются. Так, если пять лет назад значительное количество исков подавалось в сфере долевого строительства жилья и оказания услуг ЖКХ, то сейчас эти иски единичны. Лидируют иски в сфере оказания туристских и медицинских услуг.

Процент удовлетворенных исков в среднем составляет 95%. Присуждено в пользу потребителей почти 24 миллиона рублей, из них компенсация морального вреда почти полтора миллиона.

Управлением постоянно ведется активная работа по выявлению сайтов в сети Интернет, на которых в свободном доступе реализуются санкционных товары, табачные изделия, алкогольная продукция. Осуществление данной деятельности законодательством Российской Федерации запрещено.

Остается актуальным вопрос оборота в торгово-розничной сети товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. «Честный знак» – система обязательной маркировки для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции. Если, например, 5 лет назад маркировке средствами идентификации подлежали только изделия из натурального меха, то сейчас маркировке подлежат: молочная продукция, упакованная вода, лекарства, табак, товары легкой промышленности, обувь, шубы, духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотоаппараты и лампы-вспышки. Для разных товаров предусмотрены разные способы маркировки. Например, для меховых изделий выбрали микрочипы, в которых с помощью радиочастотной идентификации зашифрованы сведения об объекте. Сигареты, обувь, одежду маркируют двухмерными штрихкодами DataMatrix. Любой потребитель сможет отсканировать код на своём смартфоне и проверить происхождение продукции благодаря приложению «Честный знак». За эти годы Управлением изъято из оборота сотни единиц промышленной продукции и десятки тысяч пачек табачных изделий.

– Напоследок – пожелания вашему коллективу в связи с юбилеем Службы.

– Быть здоровыми и встретить вековой юбилей нашей Службы в полной готовности, в строю, в отличном настроении. Желаю своим коллегам и нашим дорогим ветеранам побольше радости, приятных минут, счастья. Пусть будут родные и близкие рядом, будут здоровы. Дарите им тепло, заботу, свою любовь, ведь самое главное в жизни – это семья. Если все хорошо в семье, то складывается все и в других сферах, в том числе и на рабочем месте. А нашей Службе желаю и дальше быть необходимой и полезной людям.

Записала Анна Лимонова.

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