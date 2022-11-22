Руководителем зауральского управления Росгвардии стал бывший начальник вневедомственной охраны

Военнослужащим и сотрудникам территориального управления Росгвардии представили нового руководителя - полковника полиции Олега Охрименко. Эту почётную миссию выполнил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов.

Олег Викторович родился в 1969 году в городе Волгограде. Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2017 году - Московский финансово-юридический университет.

Службу начинал в 1991 году в ракетных войсках стратегического назначения. Дальнейшая карьера офицера была связана с подразделениями вневедомственной охраны города Краснодара, а затем - Волгограда.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что до назначения на должность начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник полиции Олег Охрименко возглавлял областное управление вневедомственной охраны Росгвардии в Волгограде.

Поощрен различными ведомственными наградами, в том числе медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» I, II, III степени.