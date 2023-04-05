Руководители зауральских предприятий борются за право стать «Лидерами России» и получить 1 млн рублей

Руководители предприятий, организаций и бизнеса в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом более 2 лет могут принять участие в пятом конкурсе управленцев «Лидеры России». Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.

Впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит персональные рекомендации по совершенствованию своего стиля управления. Чем больше этапов конкурса пройдет участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получит.

Главный приз - грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение, сообщили в пресс-службе главы региона.

Иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а иностранцы-финалисты — на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.

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