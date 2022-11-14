Руководство КМЗ отчиталось перед Дмитрием Медведевым об исполнении гособоронзаказа

Контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе прошла сегодня, 11 ноября, в столице Зауралья. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооружённых сил РФ современным оружием. Дмитрий Медведев опубликовал видео с КМЗ.

Сейчас предприятие специализируется на выпуске боевых машин пехоты БМП-3 и её различных модификаций и выполняет важный государственный заказ. Завод оснащен необходимым современным оборудованием, обеспечивающим полный производственный цикл от всех видов механической обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции, сообщили в пресс-службе главы региона.

Дмитрий Медведев провёл контрольную проверку выпуска современной техники для Вооруженных Сил России. Он осмотрел цех, где идёт конвейерная сборка боевых машин пехоты, а также изделия, подготовленные к отгрузке. В их числе МП-3 и БМД-4М с дополнительными комплектами защиты.

«Да, и кстати. Помимо оружия и спецтехники. Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство – нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», - написал заместитель председателя Совбеза.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул, что правительство области на постоянной основе работает с руководством предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ на территории региона. «Мы готовы и в дальнейшем оказывать поддержку решению вопросов, которые находятся в наших полномочиях, чтобы помочь им качественно и в срок выпускать и поставлять вооружение российской армии, в частности на особом контроле вопрос подготовки и подбора кадров, также решаем вопросы финансовой поддержки и модернизации оборудования», - отметил Вадим Шумков.

Также в областном центре сегодня работает полпред Президента в УрФО Владимир Якушев. Дмитрий Медведев, Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков проведут с коллегами совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.