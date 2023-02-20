Руководство зауральского соцфонда объяснило, кто может рассчитывать на единое пособие

- Вадим Олегович, с 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.Скажите,зачем нужно объединение фондов?

- Объединение фондов дает возможность гражданам быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки.

Раньше возникало немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема социальной помощи необходимо было обращаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. Благодаря объединению все услуги по линии ПФР и ФСС теперь можно получить в одном месте в рамках «одного окна», что позволит существенно упростить порядок получения выплат.

Много лет оба фонда работали с одними и теми же гражданами и запрашивали информацию друг у друга через систему межведомственных запросов. Благодаря объединению фондов делать запросы больше не нужно. Теперь единая база данных собирает информацию о гражданах, которая необходима для назначения мер поддержки, в результате чего сократятся сроки ожидания выплат.

- Куда и по каким вопросам сейчас обращаться гражданам?

- На территории Курганской области мы сохранили все клиентские службы Пенсионного фонда. Сейчас это клиентские службы Социального фонда по Курганской области. Они находятся по прежним адресам. Специалисты работают по всем вопросам Социального фонда. Также у нас сохранился номер телефона регионального контакт-центра 8-800-600-0627, позвонив на него зауральцы также смогут получить профессиональную консультацию.

Ранее Пенсионный фонд предоставлял множество мер поддержки самым разным категориям граждан: пенсионерам, семьям с детьми, федеральным льготникам, военнослужащим. По линии ПФР гражданам выплачивались пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального страхования в свою очередь предоставлял гражданам больничные и пособия, родовые сертификаты, технические средства реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение.

Сейчас всеми мерами поддержки по линии двух фондов будет заниматься Социальный фонд.

- Изменилась ли процедура оформления документов на получение различных выплат?

- Нет. Объединение фондов, напротив, направлено на оптимизацию и упрощение процедуры получения выплат.

Работа по расширению мер поддержки и автоматизации процессов их назначения идет не первый год. В перспективе граждане смогут получить практически все услуги полностью онлайн через электронные сервисы. Это существенно сократит срок получения выплат и сведет в большинстве случаев объем необходимых документов к одному заявлению. При этом будет расширяться и количество проактивно назначаемых выплат, когда гражданам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Как, например, сейчас проактивно назначаются пенсии по инвалидности.

- Вместе с новым фондом в нашу область пришло и новое единое пособие. Расскажите, что это за пособие?

- Единое пособие для семей с низким доходом - мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Курганской области прожиточный минимум установлен на уровне 13,513 руб.

Единое пособие объединяет ряд выплат для родителей – на первого и третьего ребенка до 3 лет, а также от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Тем самым унифицируются правила назначения выплаты и обеспечивается целостная, бесшовная система поддержки семей с детьми.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период: семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать — оставить прежние выплаты или оформить новое пособие. Возможность получать выплаты по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на них.

- Как оформить единое пособие?

- Чтобы получить выплату, нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Подать нужно только заявление. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о жизненной ситуации не отражаются в государственных информационных системах.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

- Какие сроки оформления единого пособия?

- Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату.

В настоящий момент наши специалисты уже обработали более 26 тысяч заявлений, из которых одобрили более 15 тысяч.

- В феврале начали предоставлять выплаты медицинским работникам. Расскажите,по каким критериям будут распределять такую надбавку среди медиков?

- Начисление выплат медицинскому персоналу началось по всей стране, в том числе и в Курганской области. Положена она медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также сотрудникам, занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты - от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

На данный момент Отделение Социального фонда России по Курганской области перечислило специальные социальные выплаты в размере более 12 миллионов рублей 1646 зауральским медработникам.

Не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут перечисляться автоматически. Медицинские организации предоставляют Социальному фонду электронный реестр сотрудников, имеющих право на получение поддержки не позднее 10 рабочего дня после окончания отчетного месяца. Выплаты будут перечисляться адресатам в течение 7 рабочих дней после получения данных.

- Вадим Олегович, расскажите о планах на ближайшее будущее.

- Единый фонд объединил все системы, существующие в социальной сфере, что привело к централизованному управлению социальными выплатами, благодаря чему они будут распределяться адресно и более оперативно.

Текущие перемены – закономерный процесс оптимизации, который благоприятно скажется на качестве оказания услуг, но сама система социального страхования останется такой же. Обращение в фонд будет осуществляться также в электронном виде.

Новая структура будет решать вопросы пенсионных и социальных выплат, получения компенсации по беременности и родам, по уходу за ребенком, оплаты больничных. Будет производиться страхование от несчастных случаев на предприятиях и профессиональных заболеваний, оказываться социальная поддержка.

Упрощена система получения услуг и выплат при помощи режима "одного окна". Клиентские службы, которые действуют в настоящий момент, сохранились. Введены единые тарифы взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Люди могут обращаться на новую платформу через портал госуслуг.

Процесс получения спектра существующих услуг становится быстрее, проще и удобнее.

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