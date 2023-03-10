Русло Тобола очистят от залежных накоплений

Русло Тобола собираются чистить поэтапно. Эта задача поставлена к исполнению по инициативе губернатора Курганской области в целях защиты территорий от сезонных наводнений.

Освобождение водной артерии от загрязнения дна будет производиться поэтапно - с расчисткой речного русла реки от дамбы вблизи ЦУМа вниз по течению, и далее от Омского моста по направлению к Иртышу. Общая стоимость работ составит более 300 млн рублей.

«На первом этапе планируется провести расчистку русла. Общее расстояние 2,5 километра, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты населения и охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков. - Объём изъятых донных отложений составит более 300 тысяч кубометров. Вода будет уходить скорее, что скажется на улучшении паводковой ситуации в этом районе города».

В настоящее время подрядная организация «Артель» на участке предстоящих работ освобождает территорию от дикорастущих растений.

«Сейчас ждём аппарат мульчер, с помощью которого переработаем ветки, после чего отвезём этот древесный мусор на полигон отходов», - сообщил руководитель компании Вадим Рупаков

Кроме измельчителя на работах по очистке дна Тобола в работу будет задействован земснаряд.

«Земснаряд мы будем привлекать для дальнейших русло расчистных работ, которые потребуются в Курганской области», - обозначил перспективы работы Вадим Рупаков.

Подрядная организация начнёт приводить в порядок русло Тобола после прохождения паводка и нереста рыб.

Константин Сапунов. Фото автора.

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