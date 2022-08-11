«Русская мечта» помогает курганским фермерам успешно развиваться

Госпрограмма «Русская мечта (Курганская область зовёт!)», которая была инициирована губернатором Вадимом Шумковым, продолжает эффективно работать и успешно развиваться.

Недавно наша редакция посетила владения Анастасии Востриковой из деревни Дмитриевка Мокроусовского района. Производством молока Анастасия со своей мамой занимаются уже довольно давно – около двадцати лет. Сейчас в стаде пятнадцать дойных коров и столько же остальных вместе с молодняком. Также около сотни овечек и коз.

Анастасия получила участок под личное подсобное хозяйство по 89 закону. Пока всё оформлено в аренду, но если в течение трёх лет девушка родит ребёнка, построит дом – участок перейдёт уже в личную собственность. А молодая девушка, между прочим, не замужем. Свой участок, расположенный недалеко от дома, Анастасия использует для выпаса скота. Территорию огородили проводом электропастуха, чтобы животные не разбредались.

«Сейчас я подала документы на оформление соцконтракта, чтобы приобрести ещё трёх голов. Пока мой бизнес-план на рассмотрении» - поделилась Анастасия. Одним словом, своё животноводческое хозяйство девушка ведёт уверенно, и, чувствуя поддержку, никуда не собирается уезжать из родных мест.

Конечно, ведение хозяйства – тяжелый труд, но молодой фермер находит для себя плюсы: «Здесь в деревне всё своё – продукты, овощи, мясо, молоко, даже жильё. Доход выходит больше, чем в городе. Сейчас, в период сенокоса, расход конечно большой, но всё равно оправдывают себя коровы».

Проект «Русская мечта» дополняется новыми мерами. Помимо предоставления участка под индивидуальное жилищное строительство выделяются земли для ведения личного подсобного и организации крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году введены субсидии в размере половины от стоимости приобретаемого оборудования для переработки молока и мяса, предусмотрено возмещение до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм, благодаря программе адресной грантовой поддержки, действующей с прошлого года по инициативе губернатора, в регионе появилось тридцать два новых крестьянско-фермерских хозяйства. Подробно обо всех мерах поддержки можно узнать на сайте проекта . Заявку на участие можно направить на этот сайт, а также через мобильное приложение проекта «Курган зовёт» или обратившись на «горячую линию» 8 (3522) 44-35-36.

Анастасия Пережегина, фото Николая Пушилина

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.