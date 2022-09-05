«Русская мечта» помогла жительнице Мокроусовского района заняться разведением хозяйства

Звёздочка, Бабочка, Яна…. Всех своих подопечных Анастасия Вострикова помнит по именам. Животноводческое хозяйство для этой семьи, что из деревни Дмитриевка Мокроусовского района не только бизнес, но и любимое занятие по призванию души и сердца. Производством молока Анастасия со своей мамой занимаются уже довольно давно – около двадцати лет. Сейчас в стаде пятнадцать дойных коров. Плюс ещё почти столько же остальных вместе с молодняком. Около сотни овечек и коз. Коровье молоко Настя сдаёт в село Старопершино для компании «Молоко Зауралья». В сутки около двухсот пятидесяти литров. Работа и забота не из лёгких. Сейчас продолжается пора сенокоса. Вся необходимая техника у Востриковых есть. Причём своя. Недавно приобрели ещё новую сенокосилку. И земли сейчас достаточно. После того, как Анастасия решила воспользоваться господдержкой в рамках программы «Русская мечта (Курганская область зовёт!)».

«Я обратилась в администрацию для оформления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, - рассказывает молодая владелица дойного стада. - Мне предложили участие в проекте «Русская мечта». А именно взять участок в аренду. По 89-му Закону Курганской области. Там предусматривается бесплатное пользование этим участком. А если я в течение трёх лет построю на нём дом или рожу ребёнка, он перейдёт в мою собственность».

Всего в Мокроусовском муниципальном округе с начала действия 89-го областного Закона за поддержкой в рамках проекта «Русская мечта» для получения земельных участков в администрацию обратились восемнадцать жителей. Половина из них - в этом году. Преимущественно участки берут для ведения личного подсобного хозяйства и под индивидуальное жилищное строительство.

«Некоторые земельные участки есть на портале «Свободные земли», а некоторые участки, и таких большинство граждане сами определяют, где они хотят их использовать. Сами обращаются к кадастровым инженерам, к нам приходят со схемами. Мы их утверждаем, – поясняет исполняющая обязанности начальника отдела имущественных и земельных отношений Мокроусовского муниципального округа Алёна Сединкина. – Земельные участки жители нашего округа берут на всей его территории - в деревнях, сёлах, самом райцентре. Изначально, когда граждане приходят, они, быть может, мало освещены в этом вопросе. Мы им предлагаем, что есть такой вариант – по 89-му Закону, если они подходят под его категории, мы без торгов, без аукционов предоставляем земельный участок. Если говорить о сроках, то делаем всё это быстро и разъяснение, и проверку на соответствие категориям, и оформление, и предоставление».

Анастасия Вострикова полученный участок, расположенный недалеко от дома, использует для выпаса скота. Территорию огородили проводом электропастуха, чтобы бурёнки не разбредались кто куда. А только прибавлялись числом. Это тоже стало возможным, в том числе, благодаря и господдержке.

«Мною был оформлен социальный контракт на приобретение трёх голов крупного рогатого скота. В администрации была собрана комиссия, - вспоминает Анастасия недавние события. - Рассмотрели мой бизнес-план, провели собеседование со мной. Приняли решение одобрить мне заключение социального контракта. Сумма поддержки – двести тысяч рублей. На эти средства я приобрела три головы крупного рогатого скота».

Одним словом, своё животноводческое хозяйство девушка ведёт уверенно, и, чувствуя поддержку, никуда не собирается уезжать из родных мест.

«Здесь всё своё – жильё, мясо, овощи, продукты. Если кто хочет работать, тот зарабатывает неплохие деньги, - по собственному опыту говорит участница проекта «Руская мечта». - И на хозяйстве, и в полях, и везде в деревне. Можно заработать тому, кто хочет, и кто умеет».

А что касается самой программы «Русская мечта (Курганская область зовёт!)», то общий комплекс мер поддержки здесь очень широк и год от года дополняется. Помимо предоставления участка под индивидуальное жилищное строительство выделяются земли для ведения личного подсобного и организации крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году введены субсидии в размере половины от стоимости приобретаемого оборудования для переработки молока и мяса, предусмотрено возмещение до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм, благодаря программе адресной грантовой поддержки, действующей с прошлого года по инициативе губернатора, в регионе появилось тридцать два новых крестьянско-фермерских хозяйства. Комплексная программа продолжает развиваться. Представители местного руководства по опыту говорят, что «Русская мечта» работает очень эффективно.

«На этом можно брать пример. Когда есть желание, есть возможность и особенно мечта русская, то всё получится. Гражданам желаю – обращайтесь за более подробной информацией в наш отдел. Всё расскажем, предоставим участки. Мечтайте. По-русски», – призвала земляков Алёна Сединкина.

Подробно обо всех мерах поддержки по проекту «Русская мечта (Курганская область зовёт!)» можно узнать на сайте. Заявку на участие можно направить на этот сайт, а также через мобильное приложение проекта «Курган зовёт» или, обратившись на «горячую линию» 8 (3522) 44-35-36.

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.

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