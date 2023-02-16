Рядом с Чеховским путепроводом планируется построить еще один мост

«Чеховский мост в Кургане начали ремонтировать. Чтобы после ремонта был надежным и опрятным. На самом деле, есть планы построить рядом еще один новый широкий мост-дублер. А также расширить улицу Мостостроителей, сделав движение на участке до Заозерного четырехполосным», - написал Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в Заозерном проектируется и строится большое количество жилья, новых дорог и социальных объектов. Значит, нужно расширять доступ и связь основных частей города. В этом году начнется проектирование. В течение двух лет проектные работы должны быть завершены.

«Мост через Тобол по улице Бурова-Петрова также встаёт на ремонт. Дорога после него до шоссе Тюнина также будет отремонтирована в этом году, с расчисткой обочин. Контракты уже заключены. В этом же году основной объём работ по расчистке 2 км русла Тобола от трассы Иртыш. Сама улица Бурова-Петрова в этом году будет достроена до пересечения с улицей Куйбышева. Работы уже ведутся. А еще два моста по улице Бурова-Петрова также проектируются для проведения ремонтных работ после завершения ремонтов других мостов», - поделился планами губернатор.