Рязанский инвестор позавидовал темпам развития Курганской области

Коллектив ООО «Точинвест-ШЗМК» не прошел, а пробежал дистанцию длиной в четыре с половиной года. За этот период бывший Шадринский завод металлических конструкций стал выпускать продукцию для различных отраслей экономики. Об этом, выступая сегодня, 23 августа, на открытии новой линии по оцинковке металла, заявил директор АО «Точинвест» (г. Рязань), которое является владельцем и инвестором предприятия, Александр Жукаев.

- Сначала мы выпускали в Шадринске продукцию для энергетического комплекса. Затем получили сертификат на производство изделий для железной дороги. Сегодня запускаем линию по оцинковке. А в целом выпускаем продукцию уже для четырех отраслей российской промышленности, - уточнил Александр Жукаев.

Он указал, что развитие Шадринского завода металлических конструкций стало возможным благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству с полпредом Президента РФ в Уральском федеральном округе и губернатором Курганской области.

- Наши встречи с Вадимом Михайловичем Шумковым стали уже традиционными, и мы понимаем, что это действительно тот руководитель, который держит свое слово перед бизнесом, - заявил Александр Жукаев.

В связи с этим рязанский инвестор пообещал, что открытием линии оцинковки развитие ООО «Точинвест-ШЗМК» не окончится. Они готовы и дальше вкладывать деньги в шадринское предприятие, чтобы открывать здесь дополнительные производства.

- Шадринск стал нам уже родным. Мы видим, как меняется облик этого города и всей Курганской области и, честно говоря, даже по-хорошему вам завидуем, - признался Александр Жукаев.

Николай Волков.

Фото Дмитрия Чечулина.