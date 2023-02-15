Рыбинспекторы Зауралья поймали с поличным 134 браконьера

Несмотря на строгие наказания, нарушители Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна продолжают неоправданно рисковать и нести при этом крупные финансовые потери.

Как рассказали в отделе госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, их сотрудники вместе с представителями полиции, общественных организаций, а также внештатными инспекторами, добровольными помощниками других надзорных органов в первом месяце нового 2023 года провели 133 выездных обследования.

В результате было выявлено 134 нарушения действующих правил, а утех, кто так или иначе пытался скрыть свои деяния, защитники речных и озёрных богатств Зауралья изъяли 261 орудие лова, четыре транспортных средства и 143 килограмма незаконно добытых биоресурсов. Кроме того, 77 материалов передали в мировые суды для решения вопроса о привлечении нарушителей действующего законодательства к административной ответственности и конфискации у них задержанного имущества.

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