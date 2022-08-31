Рыболовов приглашают участвовать в чемпионате «Курганская донка»

Приглашаем любителей рыбной ловли начать «День сырка» с рыбалки! Вы можете стать участниками или болельщиками соревнований по ловле донной удочкой «Курганская донка».3 сентября состоится второй чемпионат города Кургана по рыболовному спорту «Курганская донка».

Чемпионат пройдет на набережной Тобола в районе памятника Красину.

В месте для рыбалки глубина составляет около семи метров, ширина водоема — сто метров. Поймать можно плотву, уклейку, пескарей, лещей, язей, окуней, щук, карасей и линей.

В 06:00 начнется регистрация участников и получение допуска. Затем рыбакам будет дано время подготовиться к ловле, проверить прикормку и насадки, в 08:30 начнутся сами состязания. Окончание – в 13:30.

Дипломы, кубки и медали получат участники с самым большим уловом и спортсмены, которые поймают первую рыбу и самую крупную рыбу. Отметят также самого юного и самого возрастного участника соревнований.

Церемония награждения состоится в тот же день в 15:00 на гастрономическом фестивале «День сырка» в Центральном парке культуры и отдыха.

Председатель региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта Курганской области» Михаил Летунов уверяет: «Никто не рождается спортсменами, все когда-то приходят в первый раз!».

Так что дерзайте, участвуйте и выигрывайте!

Заявку на участие могут подать все желающие не моложе 14 лет, имеющие подходящее для этого вида ловли рыбацкое снаряжение, до 00:00 3 сентября на сайте «Федерации рыболовного спорта Курганской области»

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