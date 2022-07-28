С 1 августа на 10 дней будет приостановлена работа Курганской ТЭЦ-1

В рамках проведения планово-предупредительных мероприятий и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду ПАО «Курганская генерирующая компания» выполняет ежегодные ремонтные работы на газораспределительном и тепломеханическом оборудовании электростанции.

В связи с этим работа Курганской ТЭЦ-1 будет приостановлена с 1 августа на 10 дней. Информацию сообщили на сайте ПАО «Курганская генерирующая компания».

Проведение полного комплекса профилактических и ремонтных работ на оборудовании ТЭЦ позволит обеспечить надёжное теплоснабжение и сейчас, в летний период, и в предстоящий отопительный сезон.

Курганцы, за исключением жителей микрорайона Кулацкого, не останутся без тепловой энергии. Посёлок ТЭЦ из-за технической невозможности не сможет получать ресурс в период отключения ТЭЦ-1.

Однако для остальных районов города источником подачи тепловой энергии будет Курганская ТЭЦ-2. Это позволит не прерывать подачу горячей воды потребителям, для чьих домов уже закончены гидравлические испытания и ремонты.

По информации ПАО «Курганская генерирующая компания», фото с сайта администрации города Кургана.

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