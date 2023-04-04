С 5 апреля в регионе объявлен особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима запрещается: сжигание мусора, сухой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, в том числе использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи. При объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:

- на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Руководителям организаций на территории региона рекомендовано привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения, подготовить технику, а также провести противопожарные инструктажи и дополнительные занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий.

Если вы стали свидетелем нарушения правил пожарной безопасности, возникновения лесного пожара, незаконной рубки или размещения свалки в лесу, информацию необходимо сообщать: на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»; телефон доверия Главного управления МЧС по Курганской области 8 (3522) 23-99-99, единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00; в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова правительством Курганской области для граждан, сообщивших информацию о виновных в возникновении пожара, предусмотрено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Вознаграждение в размере 5 000 рублей предусмотрено за информацию о гражданах, допустивших зарастание или захламление своей дворовой и придомовой территории.