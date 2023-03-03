С 8 марта, женщины! В Шадринске открыли вытрезвитель - исключительно для мужчин

В Шадринске заработало специализированное отделение для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в простонародье называемое вытрезвитель.

Отделение является структурным подразделением Центра социального обслуживания №2 и находится в здании наркологического диспансера по адресу: ул. т. Герцена, д. 30а.

Уточняется, что заведение принимает исключительно мужчин, здесь оборудовано 5 мужских койко-мест. В отделение принимают несчастных и «по заявкам» - тех, которых доставили сотрудники полиции, и тех, кто обратился самостоятельно.

Граждане имеют право находиться в вытрезвителе 24 часа, но не менее 3 часов. Однако если предельный срок наступает в ночное время, то временное пребывание автоматически продлевается.

Отметим, что институт вытрезвителей был упразднен в России в 2011 году, а 1 января 2021 года восстановлен по Указу Президента.

В Кургане на базе Центра социального обслуживания населения №1 по адресу: ул. 2-я Часовая, д. 48 тоже действует специализированное отделение. Оно рассчитано на 20 койко-мест: 14 – мужских, 6 – женских. Отделение функционирует с 1 января 2022 года. Сюда за все время его работы доставлены 3154 человека, из них 2614 человек получили помощь , 540 человек смогли написать отказ.

«Создание специализированных отделений помогает, в частности, предупредить совершение преступлений зауральцами, находящимися в состоянии опьянения, а также снизить смертность такой категории лиц от переохлаждений», – предложила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

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