С диагнозом Covid-19 за сутки в больницу попали девять зауральцев

В Курганской области на 27 сентября с диагнозом COVID-19 госпитализированы девять человек, выписаны по выздоровлению из стационаров 29 зауральцев.

Зарегистрирован 341 случай заболевания, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Охват тестированием составил 301,1 на 100 тысяч населения.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области озвучили несколько правил, которые помогут обезопасить себя от ОРВИ, гриппа и коронавируса. Нужно часто мыть руки. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре, поэтому рекомендуется находится на некотором расстоянии друг от друга. Лучше использовать медицинскую маску. Нужно помнить, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.

Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией? Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Строго следуйте предписаниям врача.

Фото Николая Пушилина.

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