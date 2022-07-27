С этого года для жителей Зауралья проведено 160 телемедицинских консультаций

По данным информационного ресурса Территориального фонда ОМС Курганской области за полгода 2022 лечебные учреждения Зауралья запросили 159 онлайн консультаций в федеральных национальных медицинских исследовательских центрах (НМИЦ) по вопросам диагностики, лечения и реабилитации больных.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, за период 2019 – 6 месяцев 2022 года от федеральных НМИЦ было получено почти 1600 телемедицинских консультаций для зауральцев. Наибольшее количество консилиумов направлено и проведено в прошлом году – 1071. Рост связан с высокой заболеваемостью COVID-19. В частности, 716 консультаций состоялось только по вопросам лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, которые находились в отделениях анестезиологии и реанимации, с пневмонией, осложнённой острой дыхательной недостаточностью или острым респираторным дистресс-синдромом.

Система дистанционного консультирования с ведущими специалистами страны даёт возможность получить рекомендации по плановому лечению и дальнейшему контролю за состоянием больного, а также оперативно обсудить с коллегами из федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга экстренную или неотложную ситуацию, и вести в режиме онлайн ежедневный контроль за динамикой состояния здоровья пациента.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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