С февраля жители Курганской области будут получать ряд социальных выплат в увеличенном размере

В конце 2022 года Владимир Путин подчеркивал на одном из совещаний: «Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции».

С 1 февраля индексация на 11,9% затронула свыше 40 выплат и пособий, в том числе для семей с детьми, инвалидов и ветеранов. Соответствующее постановление принято Правительством России, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пояснил, что индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. «Эти вопросы – постоянно в повестке Правительства», - отметил он.

В частности, размер материнского капитала на первого ребенка увеличился почти на 62,5 тысячи рублей, теперь он составляет 586 900 рублей, на второго вырос на 82,5 тысячи и составляет 775 600 рублей. Проиндексированы также единовременное пособие при рождении ребенка – оно повысилось до 22 900 рублей, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет – до 8500 рублей.

Увеличены на 11,9% и ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам, ветеранам боевых действий, а также россиянам, удостоенным высших государственных наград, например, Героям Труда РФ. Также повышение коснулась выплат в случае несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Возросли компенсации для граждан, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий.

«Индексация целого ряда пособий и мер поддержки на 11,9% - это очень важное решение. Среди их получателей – семьи с детьми, инвалиды, ветераны. Повышение сумм выплат поможет им поддерживать качество жизни на достойном уровне. В частности, проиндексирован материнский капитал, который семьи могут направить и на улучшение жилищных условий, и на образование детей, и на ряд других целей», - отметил руководитель Отделения Социального фонда России по Курганской области Вадим Шумков.