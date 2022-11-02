С курсантами Курганского госуниверситета поговорили о самом важном

«Кто, если не мы?» Эта фраза участника специальной военной операции Дениса стала лейтмотивом разговора о самом важном, состоявшегося в Курганском госуниверситете.

Участники – курсанты военного учебного центра КГУ. В числе спикеров помимо Дениса, курганский сенатор Сергей Муратов и директор областного департамента образования Андрей Кочеров. Говорили о патриотизме, непростых боевых буднях, защите родины и настоящих российских ценностях.

«Цель встречи - донести до младшего поколения то, что они должны защищать свою Родину, любить свою землю и родителей, защитить своих детей. Нам дети высылали письма, от кого-то еда приходила, разной гуманитарки приходило, всегда поддержка большая», - рассказал военнослужащий.

Открытие Военного учебного центра на базе КГУ состоялось при личной поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. С 3 сентября в Центре обучаются курсанты по двум военным специальностям: «Сержант запаса» и «Солдат запаса».

Студент четвёртого курса КГУ Вадим Светлов учится на кафедре «Колесных и гусеничных машин», занимается в Военном учебном центре и пока определяется, кем будет после выпуска — проектировщиком на КМЗ либо выберет стезю военннослужащего по направлению транспортных средств.

«Эта военная кафедра здесь когда-то существовала, и теперь она снова открылась. А так как и моя специализация основывается на военной технике, это дает мне возможность улучшить свои знания и в тоже время отдать долг Родине, выполнить все эти очень важные вещи для моей страны», - поделился Вадим.

По окончании университета студенты получат воинское звание и будут зачислены в запас Вооружённых Сил Российской Федерации. Сенатор Сергей Муратов в создании центра принимал непосредственное участие и считает его появление важным для молодежи.

«Поколение, которое сегодня должно воспитываться, должно воспитываться на исконно русских традициях. А с кем сегодня разговаривать, как не с молодежью, которая воспитывается в Военном учебном центре. Ведь от них, от их воспитания, должен исходить посыл. Ведь сколько у нас доблестных традиций, сколько у нас героев Советского Союза, сколько у нас героев России, и здесь в Кургане. У нас действительно доблестные воинские традиции», - отметил Сергей Муратов.

Военный учебный центр КГУ находится в знаковом месте. Раньше тут располагалась военная кафедра Курганского машиностроительного института. Создание Центра – результат серьезных совместных усилий правительства региона, вуза и производственного сегмента.

«Мы шли к этому два года. Безусловно, поддержка региона и наших промышленных предприятий сыграла здесь решающую роль. Когда был выбор тех вузов, которые должны открыть военные учебные центры, мы были самые первые. У нас на сегодняшний день обучаются в военном учебном центре 108 человек, из них 36 сержантов и 2 взвода солдат», - рассказала ректор КГУ Надежда Дубив.

Обучение в военном центре начинается для студентов со второго или третьего курса параллельно с образовательной программой. Важное условие – учиться ребята должны без троек и быть хорошо подготовленными физическими. Без этого в Центр не зачислят.

«Студенты получают возможность без отрыва от производства, от учебы получить навыки военного образования, потом, соответственно, пройти стажировки в военных частях и к окончанию вуза получить воинское звание. Я думаю, многие из студентов после окончания выберут путь профессиональной службы. Имея и гражданскую специальность, и в то же время воинское образование, придя в армию, они принесут много пользы», - отметил директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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