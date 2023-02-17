С лесными пожарами в этом году будут бороться 4,5 тысячи человек

Депутаты аграрного комитета областной думы заслушали информацию о подготовке к пожароопасному сезону. Он состоит из 55 пунктов. В перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также территорий для садоводства или огородничества, отдыха детей и оздоровления включены 846 населенных пунктов, 49 садоводств, 12 территорий отдыха и оздоровления детей. В этом году будет установлен единый противопожарный период без разграничения на зоны. Планируется установка дополнительных 25 камер видеонаблюдения в местах, где часто фиксируются возгорания.

Общая группировка сил пожаротушения вырастет почти в 2 раза и составит 4508 человек. В регионе будет действовать постоянный парашютно-десантный отряд из 50 профессиональных пожарных. До 6 увеличено количество лесопожарных станций. Выделено около 7 миллионов рублей на круглогодичное содержание работников, которые принимают непосредственное участие в тушении пожаров.