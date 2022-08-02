С начала года материнский капитал в Курганской области проактивно получили более 2 тысяч семей

С середины апреля 2020 года Пенсионный фонд оформляет материнский капитал в проактивном режиме без обращения со стороны родителей. В этом году в таком формате было выдано свыше 2 тысяч сертификатов при рождении первого и второго ребенка.

Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность сразу распорядиться материнским капиталом после рождения ребенка, не обращаясь в клиентские службы за сертификатом.

Напомним, с 2021 года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления сертификата сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения средствами – до 10 рабочих дней.

По информации ОПФР по Курганской области.

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