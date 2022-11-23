С начала года пожарный извещатель помог спасти жизнь 30 курганцам

Предотвратить пожар в доме поможет правильное пользование электрическими приборами и отказ от курения в помещении. Такой совет читателям «Нового мира» дала уполномоченная по правам ребенка в Курганской области Алёна Лопатина.

- Многие пожары происходят из-за непотушенной сигареты и неправильного пользования электроприборами. Поэтому жизненно важно отказаться от курения внутри помещения и не оставлять обогревательные приборы без присмотра, особенно когда взрослых нет дома или обогреватели работают в ночное время, когда спят все домочадцы, - рекомендует детский омбудсмен.

Простым в использовании и действенным способом предотвращения пожара является автономный пожарный извещатель. Прибор давно доказал свою эффективность – только в этом году своим громким сигналом о задымлении извещатель помог спасти около 30 жизней в Курганской области, сообщила нашему издания Алёна Лопатина.

- Пожарные извещатели недороги, но помогают спасти самое дорогое, что у нас есть, - жизнь людей, в том числе детей. Считаю, это устройство должны быть в каждом частном доме и правильно использоваться. Оно должно располагаться там, где может возникнуть очаг задымления, и близко к спальным местам, чтобы люди во сне услышали его сигнал, - подсказала уполномоченная по правам ребенка в Курганской области.

Количество пожарных извещателей должно зависеть от просторности дома. В идеале их следует установить в каждом помещении, особенно в тех, где есть источник огня и электропроводка, то есть может произойти короткое замыкание и возгорание.

Не менее важно следить, чтобы извещатель правильно функционировал. Он работает на элементах питания, поэтому периодически нужно проверять, не разрядились ли батарейки. Это можно определить по яркости светодиода прибора или поднеся к нему тлеющую бумагу – уловит ли дым и сработает ли звуковой сигнал тревоги?

- Тогда, даже если пожар постучится к нам в дверь, мы не будем ему открывать. Мы будем вооружены и спасемся, поскольку научим детей правильно реагировать на резкие звуки пожарного извещателя, - убеждена Алёна Лопатина.

Напомним, что вчера, 22 ноября, в деревне Подуровка Целинного района Курганской области произошла трагедия. Пожар, который случился ранним утром в частном доме, унес жизни трех несовершеннолетних. Еще двое взрослых пострадали и были госпитализированы.

Николай Волков. Фото автора.