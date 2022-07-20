С начала года в Курганской области более 7,5 тысячи жителей нашли работу

За полгода в регионе более 7,5 тысячи человек смогли найти работу, сообщает Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.

Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, предприятия региона не проводили и не планируют массовых сокращений работников. Некоторые предприятия, напротив, испытывают кадровый голод.

«Наше производство загружено полностью, несмотря на все происходящие события. Переход от импорта к отечественному должен был создать сложности, но нам, наоборот, он сыграл на руку. Завод заказами заполнен на достаточно длительный период вперед. Выполнение всех заказов требует полной загрузки персоналом. Никаких изменений в численности сотрудников предприятия не планируется», - заверил директор по развитию Завода дорожной техники «Регион 45» Илья Коростелев.

Некоторые зауральские компании подбирают себе сотрудников еще в университете. «В основе нашей кадровой политики всегда лежало тесное взаимодействие с учебными заведениями региона, откуда у нас подавляющее большинство новых сотрудников. Мы с ними работаем, начиная с первого курса, в рамках профориентационных мероприятий. К нам выходят специалисты, которые прошли у нас производственную практику и стажировку. Разбрасываться специалистами, а тем более осуществлять их массовое увольнение, мы ни в коем случае не будем», - рассказал директор по информационным технологиям Maxim Technology Игорь Татаринцев.

Фото Николая Пушилина.

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