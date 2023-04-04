С начала года в Курганскую область прибыли 27 врачей

В Курганской области улучшается ситуация с обеспеченностью медицинским персоналом. Об этом сегодня, 4 апреля, в ходе прямого эфира, который провел Центр управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», заявил первый заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко.

- При нашем департаменте начал работу Центр по трудоустройству. В том числе благодаря этому с начала текущего года в Курганскую область прибыли 27 врачей, в том числе 12 – из других регионов России. Если брать более длительный период, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кадровый состав медицинских работников увеличился на 51 врача и 87 человек среднего медицинского персонала, - сообщил Назар Шевченко.

По его словам, первый квартал 2023 года начался с позитивных изменений в здравоохранении Курганской области. Улучшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Медучреждения смогли в полном объеме возобновить плановую медицинскую помощь, включая профилактические мероприятия.

- Благодаря этому удалось значительно, на 23%, сократить смертность населения, на 32% - убыль населения и увеличить на 2,3 года ожидаемую продолжительность жизни населения Курганской области, - доложил Назар Шевченко.

Помимо этого первый заместитель директора Департамента здравоохранения сообщил, что региональные власти продолжают укреплять материально-техническую базу медицинских учреждений.

- В этом году на данные цели запланировано выделить свыше 1 млрд рублей. Это и строительство хирургического корпуса в Курганском областном онкологическом диспансере, и строительство поликлиники Курганской областной клинической больницы, а также ремонт медучреждений, обновление автопарка, информатизация и другие мероприятия, - указал Назар Шевченко.

Николай Волков.

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